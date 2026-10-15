Tensions Napoli, Allegri alza la voce dopo il Villarreal: nel mirino i senatori della squadra

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"Allegri non punta il dito contro nessuno, ma sa che deve farsi sentire".

La sconfitta contro il Villarreal in Champions League ha lasciato il segno in casa Napoli. Come racconta Il Mattino, nella giornata di ieri Massimiliano Allegri ha avuto un confronto con l'intera squadra a Castel Volturno, chiedendo una reazione immediata e un cambio di passo soprattutto agli uomini di maggiore esperienza.

Il tecnico azzurro pretende risposte dai suoi giocatori, come sottolinea il quotidiano: "Allegri non punta il dito contro nessuno, ma sa che deve farsi sentire. In più, si sente come tradito da calciatori che reputa non solo di qualità ma anche di assoluto rendimento. I senatori di questo gruppo non gli stanno dando una mano e questa era l'ultima cosa che probabilmente si aspettava".

Napoli, Allegri alza la voce dopo il Villarreal

Nessun confronto individuale, dunque, ma un messaggio rivolto all'intero spogliatoio. Il Mattino aggiunge: "Allegri vuole di più: da De Bruyne, ovviamente, ma anche da McTominay - per lui vale l'alibi dell'ultimo terribile mese - e Politano, dal capitano Di Lorenzo e da Anguissa, che ha passato più tempo in infermeria che in campo da quando è cominciato l'anno". Il tecnico si aspetta soprattutto dai leader una risposta sul campo, per ritrovare compattezza e invertire la rotta dopo il passo falso europeo.