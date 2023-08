Anche il tifo organizzato a Castel di Sangro per Napoli-Augsburg: ci saranno ambo le curve

I tifosi a Castel di Sangro sono ogni giorno tantissimi, questo weekend un po' di più. E oggi aumenteranno ancora,

I tifosi a Castel di Sangro sono ogni giorno tantissimi, questo weekend un po' di più. E oggi aumenteranno ancora, perché arriveranno anche le curve per l'amichevole tra Napoli e Augsburg. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "A Castel di Sangro oggi è atteso anche il tifo organizzato (in rappresentanza sia della curva A che della curva B) per salutare la squadra, incoraggiarla in vista dell’inizio del campionato, un torneo speciale vissuto con lo scudetto sul petto e la voglia di difenderlo".