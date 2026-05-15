Anche Neres rivede la luce: la data del suo ritorno in campo

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Negli ultimi giorni sono arrivate indicazioni molto positive dal lavoro svolto a Castel Volturno e cresce quindi l’ottimismo sulle sue condizioni

Il Napoli è vicino a recuperare David Neres, assente da gennaio per il problema alla caviglia sinistra che lo aveva costretto a operarsi a Londra e a uno stop durato oltre quattro mesi. Il brasiliano ormai è pronto a tornare in gruppo e potrebbe essere convocato già per la trasferta di Pisa, come scrive il Cds. Ovvero per una gara fondamentale che potrebbe consegnare agli azzurri la qualificazione matematica alla prossima Champions League.

Negli ultimi giorni sono arrivate indicazioni molto positive dal lavoro svolto a Castel Volturno e cresce quindi l’ottimismo sulle sue condizioni. Sarà poi Conte a decidere se e quanto impiegarlo, valutando attentamente il momento e le necessità della squadra in questo finale di stagione. Il rientro di Neres aumenta le alternative soprattutto sulla fascia destra, ruolo che occupava stabilmente prima dell’infortunio.