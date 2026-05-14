Lukaku ha già svuotato armadietto: nessun saluto ai tifosi al Maradona

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Romelu Lukaku va via. E' in Belgio. Ha salutato Napoli nonostante manchino due turni alla fine del campionato. Ormai il belga appartiene già al passato. Ne parla Repubblica oggi in edicola con focus e retroscena sulla scelta di tornare in patria: "Del gruppo azzurro non fa più parte Romelu Lukaku che è andato via definitivamente e ha svuotato il suo armadietto.

Si è chiusa qui l'avventura azzurra di Lukaku, che d'accordo con la società ha lasciato ieri il centro sportivo di Castel Volturno e da oggi e a disposizione totale della sua Nazionale. Big Rom punta ai Mondiali e sarà accolto in Belgio dal ct Rudi Garcia, che ne seguirà il recupero in prima persona. Non ci sarà dunque nemmeno un saluto ai tifosi al Maradona".