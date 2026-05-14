Infortunio Neres: c'è la notizia in vista di Pisa-Napoli

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David Neres è l'ultimo nell'elenco degli assenti che manca. Il brasiliano secondo Il Mattino potrebbe tornare contro il Pisa nel prossimo turno di campionato. Ci sono spiragli per vederlo nell'elenco dei convocati per la prossima trasferta, anche se dovranno essere decisivi e indicativi i prossimi giorni. Non solo Neres, però. Anche Vergara è pronto al rientro. Lui era tornato tra i convocati col Bologna ma non era sceso in campo.

I due protagonisti azzurri potrebbero rivedersi in occasione della gara contro il Pisa di Hiljemark.. Il primo difficilmente sarà schierato titolare, mentre l'attaccante è ancora al lavoro - come detto - e dovrà dimostrare nei prossimi giorni di essere in una buona condizione fisica per essere inserito nella lista dei giocatori a disposizione.