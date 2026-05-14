Lukaku torna in Belgio e addio Napoli in anticipo: la reazione di Conte di ieri

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E' durata appena due anni con uno scudetto vinto da protagonista. Poi l'infortunio e l'inizio del calvario per l'ex attaccante dell'Inter

Romelu Lukaku saluta tutti, saluta Napoli con due turni d'anticipo e torna in Belgio. Lavorerà al centro federale per il Mondiale. La sua avventura in azzurro è finita. E' durata appena due anni con uno scudetto vinto da protagonista. Poi l'infortunio e l'inizio del calvario. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega come si è arrivati alla scelta, condivisa da tutti, di lasciarlo partire per il Belgio. Già ieri in viaggio, Big Rom.

"Ma ora che Romelu Lukaku se ne è riandato in Belgio, la sua stagione napoletana consente un consuntivo egualmente niente, nonostante miele e fiele siano finite fuse, in questa miscela dal retrogusto un po' amaro. È fatta, e s'era capito: il Mondiale chiama, la nazionale lo aspetta e Big Rom per tentare (disperatamente) di farsi trovare pronto da Rudi Garcia se ne starà nel Centro Tecnico Federale, con la benedizione di De Laurentiis e l'indifferenza di Conte. La pace, che poi sarebbe una tregua, è stata firmata liberamente al termine di un mese e mezzo surreale".