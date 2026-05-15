Derby alle 12: scelta "influenzata" anche dagli ultrà della Roma, il motivo

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Una presa di posizione che ha aumentato la tensione attorno all’organizzazione dell’evento, spingendo a evitare una situazione potenzialmente pericolosa

Il derby della Capitale tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12, così come Pisa-Napoli e tutte le altre partite di squadre coinvolte nella lotta Champions. Una scelta influenzata anche dalla posizione degli ultrà della Roma, che avevano annunciato la possibilità di disertare lo stadio nel caso in cui la partita fosse stata programmata di lunedì. Lo ha scritto Repubblica oggi in edicola.

Una presa di posizione che ha aumentato la tensione attorno all’organizzazione dell’evento, spingendo a evitare una situazione considerata potenzialmente delicata sotto il profilo dell’ordine pubblico. A rendere il clima ancora più complesso c’è anche la decisione del tifo organizzato della Lazio di non entrare allo stadio in segno di protesta. Con entrambe le curve coinvolte in contestazioni e malumori, le autorità hanno quindi preferito optare per una collocazione diversa della partita, nel tentativo di ridurre possibili criticità e garantire una gestione più tranquilla dell’evento.