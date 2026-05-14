Lukaku domenica sarà allo stadio: seguirà l'Anderlecht (il Napoli ormai è il passato)
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Romelu Lukaku è volato ieri in Belgio. E' tornato in patria per il Mondiale. Proseguirà il proprio lavoro presso il centro tecnico della federazione belga. Sarà assistito da un team di specialisti della sua nazionale. Ne approfitterà, si legge sul Cds oggi in edicola, anche per sostenere allo stadio l’Anderlecht, domenica impegnata in casa nei playoff di Jupiler Pro League contro il Mechelen.
Big Rom saluta così Napoli in anticipo, quando mancano due giornate alla fine del campionato, dopo 64 minuti e appena un gol, quello di Verona a febbraio. Era rientrato una settimana fa in Italia, in questi giorni aveva lavorato a parte, non era stato inserito nell’elenco dei convocati per il Bologna da Conte
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