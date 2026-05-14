Formazione Napoli, un titolare assente sicuro. Dubbio su De Bruyne

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Il Napoli è tornato in campo ieri al centro sportivo di Castel Volturno, dopo il giorno di riposo concesso da Conte. In attesa di capire quando si giocherà col Pisa, Conte lavora col suo gruppo e già riflette su quelle che saranno le scelte di formazione. Le ultime sul Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola.

Da valutare le condizioni di De Bruyne, lunedì assente per un trauma contusivo con ferita lacero-contusa all’arcata sopracciliare destra rimediati nella rifinitura, mentre è certificata l’assenza di Politano per squalifica. Possibile lo spostamento di Gutierrez a destra con Spinazzola a sinistra. Se KDB non recupera, la scelta è tra Vergara e Giovane.

