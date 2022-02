Anguissa al posto di Lobotka: negativi gli unici due precedenti col Barcellona

Frank Anguissa sostituirà Lobotka contro il Barcellona. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "I suoi precedenti col Barcellona sono due sconfitte: 2-1 di misura nel settembre 2019 al Camp Nou e poi sconfitti 4-1 in casa a Vila-Real, nel luglio 2020, dopo il primo lockdown. Era il Barça di Messi, Suarez e Griezmann, quello che il mese dopo avrebbe eliminato il Napoli nel ritorno degli ottavi di finale giocato in agosto in Catalogna, a porte chiuse".