Flop Champions, Zazzaroni: "Napoli, Inter e Juve dovevano arrivare almeno agli ottavi"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo consueto editoriale parla del bilancio delle italiane in Champions League con la sola Atalanta che è andata avanti.

"Il bilancio delle italiane resta negativo, nonostante la grande prova della squadra di Spalletti. Napoli, Inter e Juve avevano il dovere di arrivare almeno agli ottavi ed è in qualche modo sorprendente che a tagliare il traguardo sia la più periferica delle quattro, l’Atalanta che non s’è mai lamentata dei doppi e tripli impegni e che ha continuato a lavorare. Da oggi, con l’eccezione di Bergamo e dintorni, restiamo con la serie A in esclusiva".