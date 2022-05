Anguissa, che impatto: una statistica racconta l'importanza del centrocampista

Non è un caso che in sei delle undici sconfitte stagionali Anguissa non era disponibile o è entrato soltanto nel finale al rientro da un infortunio.

L'importanza di Anguissa nei numeri dello scorso anno. A scrivere dell'impatto del centrocampista è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli ha sofferto la sua assenza in vari momenti, a dicembre contro l’Atalanta oppure nello scontro diretto contro il Milan (in cui ha giocato solo otto minuti), nella sfida di ritorno al Barcellona o contro la Fiorentina sia in Coppa Italia che in campionato.

Non è un caso che in sei delle undici sconfitte stagionali Anguissa non era disponibile o è entrato soltanto nel finale al rientro da un infortunio. La crescita del Napoli nelle ultime partite passa anche per Anguissa che ha definitivamente superato le scorie della Coppa d’Africa e dell’infortunio di febbraio"