Anguissa recupera per Juventus-Napoli? Le ultime e i due possibili sostituti

Frank Anguissa stringe i denti e punta a partire dal primo minuto questa sera contro la Juventus. Il centrocampista camerunense è reduce da un attacco influenzale che non gli ha dato tregua negli ultimi giorni, ma ha comunque scelto di partire con il resto della squadra per Torino. Massimiliano Allegri attende l'ultimo test previsto questa mattina per avere la certezza definitiva sulle sue condizioni. Anguissa dovrebbe recuperare e partire titolare contro la Juventus. Allegri attende l'ultimo test: pronti Gilmour e Vergara in caso di forfait.

Anguissa verso il recupero: pronti Gilmour e Vergara

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l'allarme sarebbe sostanzialmente rientrato. Anguissa viene infatti inserito nella formazione titolare del Napoli, con Kevin De Bruyne e Scott McTominay destinati a completare il centrocampo scelto da Allegri per la sfida dello Stadium. L'ultimo verdetto arriverà comunque dopo il test di questa mattina, quando saranno valutate definitivamente le condizioni del classe 1995. In caso di nuove difficoltà o di un passo indietro rispetto alle sensazioni delle ultime ore, Allegri tiene pronti Billy Gilmour e Antonio Vergara come possibili alternative.