Spalletti e Allegri se le sono sempre date nei post-partita: "Molto bravo, anche come attore"

Allegri e Spalletti si affrontano per la diciassettesima volta. Dai botta e risposta alla celebre stretta di mano: una rivalità tutta toscana.

Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti si ritrovano questa sera per il diciassettesimo confronto della loro carriera, con l'attuale tecnico della Juventus avanti di una vittoria negli scontri diretti. Una sfida particolare tra due allenatori toscani che hanno fatto la storia recente della Serie A: sono i primi due tecnici ad aver superato quota mille punti nel massimo campionato da quando la vittoria ne vale tre. Questa volta, però, mancherà il confronto a bordo campo: Allegri è squalificato e seguirà Juventus-Napoli dalla tribuna, lasciando la panchina a Marco Landucci.

Allegri-Spalletti, dai botta e risposta alla celebre stretta di mano

La Gazzetta dello Sport definisce i due "amici mai, 'nemici' nemmeno" e ricorda alcuni dei loro incroci più celebri. Nel 2016 Allegri punse: "Spalletti è molto bravo. Anche come attore…". Immediata la risposta: "Perché non mi ha sentito cantare, lui è un livornese acutissimo…". Nel 2021, dopo Napoli-Juventus 2-1, Max gli disse: "Hai fatto un bel casino con il quarto uomo…". Spalletti replicò: "Casino? Ho sempre perso, una volta che vinco mi vieni a fare la morale?". Poi il famoso episodio del gennaio 2023, dopo il 5-1 del Napoli sulla Juventus, quando Spalletti inseguì Allegri per ottenere una stretta di mano arrivata soltanto dopo qualche istante e senza particolare calore. Alla vigilia della sfida di questa sera, però, il tecnico bianconero ha speso parole importanti per il collega: "Un grande amico e grande allenatore… Andrò a cercarlo per un saluto: lo avrei voluto avere accanto a me sul campo, ma non si può". Il saluto, se arriverà, sarà dunque lontano dal terreno di gioco.