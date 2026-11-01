Niente Stadium per ADL: ecco da dove guarderà Juventus-Napoli

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Oggi alle 11:20Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
De Laurentiis non assisterà a Juventus-Napoli e sarà assente anche a Oporto. Il presidente azzurro ha invece annunciato la sua presenza a Manchester.

Saranno 2.100 i tifosi del Napoli presenti questa sera nel settore ospiti dell'Allianz Stadium per assistere alla sfida contro la Juventus. A Torino mancherà invece Aurelio De Laurentiis: il presidente azzurro, che ormai da diverso tempo non segue la squadra nelle trasferte di campionato, non sarà in tribuna per il big match dello Stadium.

De Laurentiis ancora in Svizzera: niente Oporto, ci sarà a Manchester

Secondo quanto riferisce Il Mattino, De Laurentiis si trova ancora in Svizzera, dove martedì ha incontrato a Ginevra la famiglia Aponte. Il numero uno del Napoli non raggiungerà quindi Torino per la partita di questa sera. L'assenza proseguirà anche in occasione della prossima trasferta europea: De Laurentiis non sarà infatti presente a Oporto per la sfida di Champions League. Il presidente ha invece già annunciato che tornerà a seguire il Napoli lontano dal Maradona in occasione della trasferta di Manchester.