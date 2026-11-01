Juve-Napoli è anche la sfida dei due Mc: McTominay è già tornato decisivo

Scott McTominay contro Weston McKennie: Juventus-Napoli passa anche dalla sfida tra due centrocampisti con grande capacità di inserimento.

Il Napoli ha vissuto un avvio di stagione altalenante, ma nelle ultime partite Massimiliano Allegri sembra aver trovato maggiore chiarezza nelle proprie idee. Al centro della squadra azzurra c'è nuovamente Scott McTominay, tornato decisivo dopo lo stop di oltre un mese: una volta ritrovati ritmo e condizione, lo scozzese ha realizzato due gol contro il Bodo in Champions League e altri due contro la Roma in campionato.

McTominay-McKennie, la sfida nella sfida allo Stadium

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Juventus-Napoli sarà anche la sfida tra i "due Mc": McTominay da una parte e Weston McKennie dall'altra. Due centrocampisti capaci di trasformarsi in incursori e attaccanti aggiunti. Lo scozzese possiede fisico, capacità nel gioco aereo, qualità in acrobazia e un tiro potente e preciso, caratteristiche che gli permettono di incidere con continuità anche sotto porta. McKennie ha caratteristiche differenti, ma resta uno dei punti di riferimento della Juventus grazie alla sua duttilità e al senso dell'inserimento. Lo statunitense, rimasto a Torino dopo essere stato anche sul mercato, è stato utilizzato tra fascia, trequarti e centrocampo. Secondo il quotidiano, il risultato della sfida dello Stadium potrebbe passare anche dal rendimento dei due centrocampisti: la capacità di McTominay di prevalere nel confronto rappresenterà una delle possibili chiavi della partita per il Napoli.