Juventus-Napoli, settore ospiti sold out allo Stadium: ecco quanti tifosi azzurri ci saranno

Settore ospiti esaurito per Juventus-Napoli: saranno 2.100 i tifosi azzurri presenti allo Stadium. Massicce le misure di sicurezza predisposte a Torino.

Grande presenza del tifo azzurro questa sera all'Allianz Stadium per Juventus-Napoli. Il settore ospiti sarà sold out con 2.100 sostenitori del Napoli, tutti in possesso della tessera del tifoso, compresi quelli residenti in Campania. Considerata la forte rivalità tra le due tifoserie, la Questura di Torino ha predisposto massicce misure di ordine pubblico e il livello di attenzione sarà massimo. A scriverlo è Il Mattino.

De Laurentiis assente: è ancora in Svizzera

A Torino non ci sarà invece Aurelio De Laurentiis, che ormai da anni non segue il Napoli nelle trasferte di campionato. Il presidente azzurro si trova ancora in Svizzera, dove martedì ha avuto un lungo incontro con la famiglia Aponte nella sede ginevrina di MSC. De Laurentiis non seguirà la squadra neppure nella successiva trasferta di Champions League a Oporto. Il presidente ha invece annunciato la propria presenza a Manchester, dove tornerà dunque al fianco degli azzurri in occasione dell'impegno europeo.