Chiusura aeroporto di Capodichino cambia il programma del Napoli per Juventus e Porto

Chiusura aeroporto di Capodichino cambia il programma del Napoli per Juventus e PortoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:30Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli non rientrerà in città dopo la Juventus: resterà a Torino, si allenerà a Vinovo e partirà direttamente per Oporto. Rientro giovedì a Salerno.
Trasferta decisamente più lunga del solito per il Napoli, che dopo la partita di questa sera contro la Juventus non farà ritorno in città. La chiusura dell'aeroporto di Capodichino per lavori ha infatti costretto il club a modificare completamente il programma in vista anche del successivo impegno di Champions League contro il Porto, in calendario mercoledì.

Napoli, da Torino direttamente a Oporto: giovedì atterraggio a Salerno

Come riferisce il Corriere dello Sport, gli azzurri resteranno a Torino dopo la sfida dello Stadium. Prima della partenza per il Portogallo, prevista domani dall'aeroporto di Caselle, Massimiliano Allegri e la squadra svolgeranno una seduta di allenamento a Vinovo. Il Napoli raggiungerà quindi direttamente Oporto, dove mercoledì affronterà la squadra allenata da Farioli in Champions League. Il ritorno in Campania avverrà soltanto giovedì: anche in questo caso Capodichino non sarà utilizzabile e il volo proveniente dal Portogallo atterrerà all'aeroporto di Salerno-Pontecagnano.