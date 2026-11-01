Napoli, a Torino vittorie col contagocce: da Koulibaly a Raspadori, i precedenti storici

Il Napoli ha vinto pochissime volte in casa della Juventus in cento anni. Da Barbieri a Maradona, fino alle notti indimenticabili di Koulibaly e Raspadori.

Vincere a Torino contro la Juventus è sempre stata un'impresa per il Napoli. In cento anni di storia i successi azzurri in casa bianconera si contano sulle dita di due mani, anche se proprio negli ultimi anni sono arrivate alcune delle serate più significative. L'ultima vittoria resta quella dell'aprile 2023, quando il gol di Giacomo Raspadori spalancò definitivamente le porte allo scudetto atteso per oltre trent'anni. Cinque anni prima, nella stessa porta, era stato invece Kalidou Koulibaly a firmare il successo del 2018 che alimentò per una settimana il sogno tricolore, poi svanito dopo la trasferta di Firenze.

Dal primo successo del 1930 al 5-3 dell'era Maradona

Come ricorda Il Mattino, il primo successo del Napoli a Torino risale addirittura alla stagione 1930-31, grazie alle reti di Vojak e Buscaglia al Campo Juventus. Un altro capitolo storico arrivò nel 1947, quando "Carletto" Barbieri rispose a Boniperti realizzando addirittura una tripletta. Dieci anni più tardi toccò alla squadra di Vinicio, mentre tra le vittorie rimaste nella memoria c'è inevitabilmente anche il 5-3 della stagione 1988-89, con il Napoli di Diego Armando Maradona e Careca che avrebbe poi conquistato la Coppa UEFA e, nella stagione successiva, il secondo scudetto. Anche l'era De Laurentiis ha regalato notti memorabili a Torino. Prima dei successi firmati Koulibaly e Raspadori, uno dei più significativi fu il 3-2 in rimonta del 2009, con Hamsik e Datolo protagonisti di quello che rappresentò uno dei primi grandi acuti del nuovo Napoli su un palcoscenico così prestigioso.

Da Raspadori ad Allegri: il Napoli non vince allo Stadium da tre stagioni

La vittoria firmata Raspadori resta però l'ultima degli azzurri allo Stadium: da allora sono trascorse tre stagioni senza successi in casa della Juventus. Neppure nei due anni con Antonio Conte in panchina il Napoli è riuscito a espugnare l'impianto bianconero. Questa sera la storia propone un incrocio particolare. Nel 2023 sulla panchina della Juventus sedeva Massimiliano Allegri, mentre Luciano Spalletti guidava il Napoli verso lo scudetto. Tre anni più tardi i ruoli si sono completamente ribaltati: Spalletti veste il bianconero e Allegri torna allo Stadium alla guida degli azzurri, provando a interrompere un digiuno che dura proprio dalla notte del gol di Raspadori.