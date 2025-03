Anguissa recupera? La decisione di Conte in vista del Venezia

vedi letture

Non solo David Neres: è molto vicino al rientro anche un altro ormai ex infortunato come Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista, ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, ha saltato Inter e Fiorentina per un problema al soleo della gamba sinistra, come il collega è ormai vicino al rientro in gruppo ma la sua convocazione è in via di valutazione.

Considerando che non gioca da un paio di settimane, tra l’altro, è praticamente scontato che a cominciare dall’inizio sarà Gilmour. Sia perché per prassi Frank partirebbe dalla panchina, sia perché Billy ha meritato di essere ancora al centro del progetto tattico al fianco di Lobotka