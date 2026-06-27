Doppio colpo in difesa: Gila e Khalaili nel mirino, settimana decisiva per Manna
Il Napoli vuole chiudere in fretta. Secondo quanto riportato da Repubblica, il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto ad accelerare le trattative per Mario Gila e Anan Khalaili, i due profili più avanzati per rinforzare il reparto difensivo agli ordini di Massimiliano Allegri. La prossima settimana potrebbe essere quella davvero decisiva: le negoziazioni con la Lazio per il centrale spagnolo e con l'Union Saint-Gilloise per il terzino svedese andranno avanti con l'obiettivo di avvicinarsi rapidamente alla chiusura.
Gila e Khalaili hanno già detto sì ad Allegri: accordi contrattuali in mano al Napoli
Un segnale importante arriva dalla volontà dei calciatori stessi. Sia Mario Gila che Anan Khalaili avrebbero già manifestato la propria disponibilità a sposare il progetto azzurro, mettendosi idealmente a disposizione del nuovo tecnico Allegri. Il Napoli, dal canto suo, avrebbe già raggiunto gli accordi contrattuali con entrambi i giocatori, sgombrando così il campo dagli ostacoli legati alle intese personali. Resta ora da limare il dettaglio più complesso: trovare la quadra economica con i rispettivi club cedenti.
Allegri e il mercato del Napoli: pochi acquisti, ma di qualità per Serie A e Champions League
La filosofia di mercato del Napoli per questa sessione estiva è chiara e rispecchia in pieno la visione di Massimiliano Allegri. Pochi innesti mirati, ma tutti di livello, per affrontare al meglio una stagione che si preannuncia intensa sia in Serie A che in Champions League. Gila e Khalaili incarnano perfettamente questo profilo: giovani, forti e già pronti per il grande salto. Se Manna riuscirà a chiudere entrambe le operazioni nei prossimi giorni, Allegri potrà contare sin da subito su due innesti di qualità per costruire la nuova difesa azzurra.
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