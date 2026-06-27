Doppio colpo in difesa: Gila e Khalaili nel mirino, settimana decisiva per Manna

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Calciomercato Napoli, il direttore sportivo azzurro pronto ad accelerare per i due profili più vicini alla chiusura. Entrambi hanno già dato il loro sì ad Allegri.

Il Napoli vuole chiudere in fretta. Secondo quanto riportato da Repubblica, il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto ad accelerare le trattative per Mario Gila e Anan Khalaili, i due profili più avanzati per rinforzare il reparto difensivo agli ordini di Massimiliano Allegri. La prossima settimana potrebbe essere quella davvero decisiva: le negoziazioni con la Lazio per il centrale spagnolo e con l'Union Saint-Gilloise per il terzino svedese andranno avanti con l'obiettivo di avvicinarsi rapidamente alla chiusura.

Gila e Khalaili hanno già detto sì ad Allegri: accordi contrattuali in mano al Napoli

Un segnale importante arriva dalla volontà dei calciatori stessi. Sia Mario Gila che Anan Khalaili avrebbero già manifestato la propria disponibilità a sposare il progetto azzurro, mettendosi idealmente a disposizione del nuovo tecnico Allegri. Il Napoli, dal canto suo, avrebbe già raggiunto gli accordi contrattuali con entrambi i giocatori, sgombrando così il campo dagli ostacoli legati alle intese personali. Resta ora da limare il dettaglio più complesso: trovare la quadra economica con i rispettivi club cedenti.

Allegri e il mercato del Napoli: pochi acquisti, ma di qualità per Serie A e Champions League

La filosofia di mercato del Napoli per questa sessione estiva è chiara e rispecchia in pieno la visione di Massimiliano Allegri. Pochi innesti mirati, ma tutti di livello, per affrontare al meglio una stagione che si preannuncia intensa sia in Serie A che in Champions League. Gila e Khalaili incarnano perfettamente questo profilo: giovani, forti e già pronti per il grande salto. Se Manna riuscirà a chiudere entrambe le operazioni nei prossimi giorni, Allegri potrà contare sin da subito su due innesti di qualità per costruire la nuova difesa azzurra.