Sei gli assenti di Allegri fino alla sosta: la situazione

Massimiliano Allegri continua a fare i conti con l'emergenza infortuni.

Massimiliano Allegri continua a fare i conti con l'emergenza infortuni. Il Napoli si prepara alla trasferta contro il Monza con diverse assenze pesanti, una situazione destinata a protrarsi anche nei prossimi impegni che precederanno la sosta per le nazionali.

Il tecnico azzurro dovrà rinunciare a diversi calciatori nelle prossime quattro partite

Come riferisce l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, saranno "sei i calciatori di cui Allegri dovrà fare a meno oggi e nelle prossime tre che separano dalla sosta". L'elenco comprende Alisson Santos, Badiashile, Buongiorno, Favasuli, Neres e Spinazzola. Sei indisponibili che riducono le possibilità di scelta dell'allenatore azzurro in una fase particolarmente intensa della stagione, tra campionato e Champions League.