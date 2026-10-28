Sei gli assenti di Allegri fino alla sosta: la situazione
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Massimiliano Allegri continua a fare i conti con l'emergenza infortuni.
Massimiliano Allegri continua a fare i conti con l'emergenza infortuni. Il Napoli si prepara alla trasferta contro il Monza con diverse assenze pesanti, una situazione destinata a protrarsi anche nei prossimi impegni che precederanno la sosta per le nazionali.
Il tecnico azzurro dovrà rinunciare a diversi calciatori nelle prossime quattro partite
Come riferisce l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, saranno "sei i calciatori di cui Allegri dovrà fare a meno oggi e nelle prossime tre che separano dalla sosta". L'elenco comprende Alisson Santos, Badiashile, Buongiorno, Favasuli, Neres e Spinazzola. Sei indisponibili che riducono le possibilità di scelta dell'allenatore azzurro in una fase particolarmente intensa della stagione, tra campionato e Champions League.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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