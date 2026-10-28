Monza-Napoli, tocca a Landucci: il bilancio nelle dieci panchine senza Allegri
Sarà Marco Landucci a guidare il Napoli dalla panchina nella delicata trasferta contro il Monza, complice la squalifica di Massimiliano Allegri. Un appuntamento importante per gli azzurri, chiamati a dare continuità ai segnali positivi mostrati nelle sfide contro il Bodø/Glimt e la Roma.
Come sottolinea Il Corriere dello Sport, il vice di Allegri può vantare un bilancio decisamente favorevole nelle occasioni in cui ha sostituito il tecnico livornese: sette vittorie in dieci panchine tra Cagliari, Juventus e Milan.
Napoli, Landucci guiderà gli azzurri al Brianteo: il vice di Allegri ritrova il Monza per la terza volta da primo allenatore
Il quotidiano evidenzia anche una curiosa coincidenza: "Per l’ex storico portiere della Fiorentina" sarà "incredibilmente la terza volta contro il Monza al posto di Max dopo le prime nella stagione 2022-2023".
I precedenti risalgono infatti all'esperienza juventina, con una sconfitta in campionato e una vittoria negli ottavi di Coppa Italia.
C'è poi un particolare che lega Landucci alla storia del Napoli: il 10 maggio 1987 era proprio lui a difendere la porta della Fiorentina al San Paolo, nella partita terminata in pareggio che consegnò agli azzurri il primo storico scudetto.
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