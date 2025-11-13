Non è la prima volta che Conte si ferma qualche giorno: il precedente

Antonio Conte assente a Castel Volturno. Tornerà a lavorare solo da lunedì. Permesso concordato col club come spiegato dal Napoli ieri con una nota ufficiale. Non è la prima volta in carriera, ricorda La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che Conte decide di prendersi qualche giorno di pausa durante una sosta per le nazionali.

"Era già successo nel suo primo biennio inglese, ai tempi del Chelsea. Certo è che poi molto dipende dal momento. E un'assenza in un periodo così complicato per il suo Napoli fa ovviamente molto rumore. Perché sono i numeri a raccontare bene le difficoltà della squadra campione d'Italia: già cinque sconfitte stagionali (tre in campionato e due in Champions), le stesse subite in tutta la scorsa stagione tra Serie A (4) e Coppa Italia. E poi c'è quel mal di trasferta che davvero è diventato insopportabile, sia per Conte sia per i tifosi azzurri".