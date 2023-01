Atmosfera da brividi al Maradona: nel pre-partita torna 'O surdato 'nnammurato

Nel pre-partita torneranno a risuonare le note di un classico napoletano che nell'impianto di Fuorigrotta è stato ascoltato per anni:

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

In occasione di Napoli-Roma ci sarà il Maradona delle grandi occasioni. Lo stadio è quasi sold out, l'atmosfera sarà da brividi. E per riscaldarla, scrive l'edizione odierna de La Repubblica, nel pre-partita torneranno a risuonare le note di un classico napoletano che nell'impianto di Fuorigrotta è stato ascoltato per anni: 'O surdato 'nnammurato.