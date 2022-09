Atmosfera insolita a Glasgow: lutto al braccio, niente musichetta e pochissimi tifosi azzurri

A Glasgow s’aspettavano un’atmosfera diversa per il ritorno dell’Europa che conta, ma inevitabilmente sarà più mesta

A Glasgow s’aspettavano un’atmosfera diversa per il ritorno dell’Europa che conta, ma inevitabilmente sarà più mesta per il lutto nel Regno Unito a causa della morte della regina Elisabetta II. Non ci saranno l’inno e il logo della Champions a centrocampo e i Rangers giocheranno con il lutto al braccio; l’adrenalina sarà comunque alta, con più di cinquantamila tifosi scozzesi presenti. Il settore ospiti sarà chiuso, probabilmente batterà solo qualche cuore azzurro in tribuna. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.