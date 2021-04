Attesa per il tampone di Zielinski: già scelto il sostituto se non potrà esserci col Crotone

C'è ancora attesa in casa Napoli per l'esito dei tamponi che Piotr Zielinski e i tre nazionali italiani hanno svolto in mattinata. Secondo il Corriere dello Sport, non ci sono ancora certezze, se non una: l'eventuale sostituto del centrocampista polacco se dovesse risultato malauguratamente positivo. Si tratta di Eljif Elmas, reduce da un gol storico con la Macedonia del Nord contro la Germania: se non potesse esserci Zielinski, spazio all'ex Fenerbahce da trequartista.