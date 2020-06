Auriemma: "La certezza in più per Gattuso si chiama Koulibaly"

Da oggi Rino Gattuso farà lavorare ancora di più la squadra sotto l’aspetto tattico, per preparare la sfida contro l’Inter. Lo scrive Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport, spiegando come per la sfida ai nerazzurri ci sarà un punto di forza in più su cui contare: "La formazione è già fatta, perché dopo un periodo così lungo di stop è giusto ripartire dalle certezze che si avevano quando il Napoli aveva vinto 7 partite sulle ultime 9 disputate. La certezza in più si chiama Koulibaly, che aveva saltato 9 delle ultime 10 gare a causa di un infortunio muscolare ed era in campo (non al meglio) nell’ultima sconfitta partenopea, quella in casa contro il Lecce. Ora Kalidou è tornato al top ed è ansioso di vivere la sfida contro Lautaro e Lukaku".