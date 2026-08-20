Badiashile zoppicava? Cds smentisce: "Andatura normale, rallentava per i fotografi"

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Oggi supplemento di test fisici in un’altra struttura romana per Benoit Badiashile, prima della firma sul contratto e del via libera per raggiungere la squadra di Allegri. Il Napoli è una delle società più scrupolose e attente quando si tratta di controllare i nuovi acquisti, ma l'affare è fatto e all'orizzonte non sembrano esserci problemi.

Badiashile-Napoli, quella sensazione dalle immagini tv

Ne parla quest'oggi il Corriere dello Sport, chiarendo anche una percezione di alcuni tifosi del Napoli che, dopo aver visto il video online del suo arrivo, hanno ipotizzato sui social che zoppicasse: "Ma dal vivo non sembrava fosse fuori condizione. Anzi, l’impressione era quella di avere di fronte un armadio a quattro ante. Più un giocatore di basket che di calcio. Era semplicemente la sua andatura normale, rallentata dai flash dei fotografi e dalle telecamere degli smartphone che aveva davanti a sé", scrive il quotidiano. L’accordo con il Chelsea è chiuso e sigillato sulla base di un prestito da 3 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 27 milioni.