Prima pagina Calciomercato, Tuttosport: “Altri tre, poi è Juve”

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Tra i nomi indicati figurano Tomori, Kessié e Zirkzee, profili che rientrerebbero nei piani per il rush finale del mercato.

L'edizione odierna di Tuttosport dedica l’apertura della sua prima pagina al mercato della Juventus e alle mosse che potrebbero completare la rosa in vista della nuova stagione. Il titolo scelto dal quotidiano è eloquente: “Altri tre, poi è Juve”, con riferimento alla ricerca di un difensore, un centrocampista e un attaccante.

Tra i nomi indicati figurano Tomori, Kessié e Zirkzee, profili che rientrerebbero nei piani per il rush finale del mercato. Molto dipenderà anche dalle cessioni, considerate decisive per consentire al club bianconero di completare le ultime operazioni.