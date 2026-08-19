Gabriel Jesus, il Napoli può giocarsi la carta De Bruyne
In chiave mercato tiene banco l’interesse del Napoli per Gabriel Jesus. Per riuscire ad affondare il colpo per l’attaccante brasiliano, però, il club azzurro dovrà prima concretizzare almeno una cessione. Tra i principali candidati alla partenza c’è Noa Lang, finito nel mirino dell’Ajax. L’eventuale addio dell’olandese potrebbe dunque liberare lo spazio necessario per accelerare la trattativa con Gabriel Jesus. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.
De Bruyne e l'amicizia con Gabriel Jesus
A favorire il possibile approdo dell’attaccante a Napoli potrebbe esserci anche Kevin De Bruyne. I due hanno infatti condiviso diverse stagioni al Manchester City, vincendo numerosi trofei e vivendo insieme alcune delle pagine più importanti della storia recente del club inglese. Un legame consolidato che potrebbe agevolare anche l’inserimento di Gabriel Jesus all’interno dello spogliatoio azzurro.
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