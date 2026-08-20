Prima pagina Inter prende anche Jones, Gazzetta: "Che motore, super-centrocampo"

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La prima pagina della Gazzetta dello Sport del 20 agosto

Inter protagonista sul mercato ed anche della prima pagina della Gazzetta dello Sport, edizione di giovedì 20 agosto. "Inter che motore" titola a tutta pagina la Rosea, raccontando l'arrivo di Curtis Jones, centrocampista classe 2001 prelevato dal Liverpool per 30 milioni più 5 di bonus. Si tratta del terzo rinforzo estivo made in England per il club nerazzurro, che completa così un investimento importante a centrocampo in vista del salto di qualità richiesto in Champions League. Il tecnico Cristian Chivu, secondo il quotidiano, è stato accontentato dalla dirigenza, che ha costruito un reparto mediano di livello superiore per affrontare la stagione con maggiori ambizioni internazionali.

Milan, Moreira alla Kakà: si complica l'uscita di Leão

Sul fronte rossonero, la Gazzetta racconta la regia dell'agente Jorge Mendes dietro l'operazione che porta Diego Moreira al Milan: il giovane belga firma per cinque stagioni e vestirà la maglia numero 22, la stessa che fu di Kakà. Un'operazione che, secondo il quotidiano, apre scenari di mercato in uscita per Rafael Leão, con il portoghese sempre più vicino all'addio. Di spalla invece il box sulla Juventus con un forum tra gli ex bianconeri e l'ammissione: "Manca ancora qualcosa".