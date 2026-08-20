Genoa-Napoli, il primo undici di Allegri: idee chiare, formazione già fatta?

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La probabile formazione del Napoli verso l'esordio in campionato contro il Genoa

Nessun cambio di programma nella settimana che porta al debutto in campionato, nonostante l'impegno contro il Genoa sia in programma in notturna. Massimiliano Allegri ha scelto di mantenere gli allenamenti al mattino presto per fronteggiare il caldo di queste settimane. Sul piano tecnico, il primo Napoli firmato Allegri sembra ormai delineato e non dovrebbero esserci particolari novità rispetto agli ultimi test amichevoli.

Genoa-Napoli, formazione già fatta?

Le esclusioni più significative riguarderanno De Bruyne e Vergara, entrambi fuori dai titolari per la sfida di Marassi. A centrocampo - secondo Il Mattino - si va verso la conferma di Lobotka in cabina di regia, affiancato da Anguissa e McTominay, con il modulo 4-3-3 che appare ormai la scelta consolidata dal tecnico livornese. In attacco, Hojlund agirà da punta, supportato dal tridente completato da Politano e Alisson Santos. Anche il reparto difensivo sembra definito: salvo sorprese nelle ultime due sedute da parte di Olivera, sarà lo spagnolo Rafa Marin a fare coppia centrale con Rrahmani. Tra i pali, Meret in netto vantaggio su Milinkovic-Savic per la maglia da titolare.