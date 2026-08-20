Genoa-Napoli, settore ospiti subito sold-out e trapela la linea del Viminale

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Dopo otto mesi, i tifosi del Napoli residenti in Campania possono tornare a seguire la squadra del cuore. E ovviamente, in duemila hanno risposto “presente”, scrive quest'oggi il quotidiano Il Mattino raccontando del sold out velocissimo per il settore ospiti di Marassi per la prima trasferta del 2026 che non è stata vietata ai tifosi azzurri che vivono a Napoli.

Trasferte e divieti, qual è la linea quest'anno?

L’Osservatorio ha dato l’ok con tanto di tutto esaurito in meno di 12 ore dall’apertura delle vendite. Il quotidiano partenopeo per svela che il Viminale, durante le riunioni in Lega di Serie A, ha già dato indicazioni precise ai club: pugno duro per le tifoserie che si comportano male anche se i divieti non piacciono ai grandi club: il Napoli, con Milan e Inter, ha chiesto altri tipi di punizioni rispetto al divieto di trasferta e sono contrari alle chiusure dei settori ospiti (hanno chiesto che possano essere aperti alla vendita dei tifosi di casa). Probabilmente anche per ragioni economiche, oltre che per difendere la passione dei propri fans. In ogni caso, già alla terza di campionato si prevede un divieto: c'è la trasferta in casa dell’Inter.