Prima pagina L'attesa per il colpo, Corriere dello Sport: "I 12 giorni di Gabriel Jesus"

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La prima pagina del Corriere dello Sport del 20 agosto

Ampio spazio sul Corriere dello Sport, edizione Stadio di giovedì 20 agosto, al doppio movimento di mercato del Napoli che sta caratterizzando queste ultime ore d'estate. Se l'apertura del quotidiano è tutta per l'Inter per l'ennesimo colpo della Premier, Curtis Jones, in basso il box sul Napoli riguarda l'arrivo di Gabriel Jesus e non solo.

"Oggi Badiashile completa le visite mediche". Il difensore centrale del Chelsea è atteso per l'ultimo passaggio burocratico prima di legarsi ufficialmente al club di De Laurentiis.L'altro fronte caldo riguarda l'attacco: "Napoli, i 12 giorni di Gabriel Jesus", recita il titolo che accompagna la foto dell'attaccante brasiliano con la maglia dell'Arsenal. Pressing serrato del direttore sportivo Giovanni Manna sul giocatore classe 1997, seguito da vicino ormai da quasi due settimane. Una trattativa lunga e complessa, tipica delle operazioni che coinvolgono giocatori di club di Premier League, ma che secondo il quotidiano sta entrando nella fase decisiva.