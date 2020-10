Bakayoko convince tutti al debutto: "Imperioso e autorevole, sarà un pilastro! E' ciò che mancava..."

Napoli-Atalanta è stata la partita dell'esordio in maglia azzurra di Tiemoué Bakayoko, schierato subito titolare da Rino Gattuso in mediana, accanto a Fabian Ruiz. Ma come si è comportato l'ex Milan al debutto? Bene, per qualche quotidiano anche benissimo. Come La Gazzetta dello Sport che gli assegna un 7,5 in pagella: "Non sembra che sia la prima volta in campo con questi compagni. E' quello che mancava in mezzo a Gattuso". Mezzo voto in meno da Tuttosport, secondo cui è "il pilastro sul quale vanno a poggiarsi le due fasi", etichettandolo come un leader. Oltre la sufficienza anche il Corriere dello Sport, che lo descrive così: "Imperioso, autorevole, energico".

LE PAGELLE DI BAKAYOKO:

La Gazzetta dello Sport 7,5

Tuttosport 7

Corriere dello Sport 6,5

Tuttonapoli.net 7