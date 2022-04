Barbano sul CdS: "Mourinho ha in mano le sorti della Serie A. Se batte il Napoli..."

Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, ha scritto un fondo, pubblicato sull'edizione odierna del quotidiano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, ha scritto un fondo, pubblicato sull'edizione odierna del quotidiano, dopo il pareggio della Juventus, i successi di Inter e Milan e in vista del big match di domani tra Napoli e Roma:

"Nella notte di Torino il campionato rimescola le carte. Se sia solo fumo, o se, piuttosto, i giochi stanno per riaprirsi, lo sapremo domani. Il copione del rush finale è nelle mani di Mourinho, l’unico personaggio leggendario di questa saga un po’ ingiallita che è ormai la serie A. Decide lui se la partita a tre in cima continua, o se lo scudetto diventa una cosa tutta milanese e si riapre la sfida per il quarto posto. Una Roma che battesse il Napoli al Maradona potrebbe far paura a una Juve ancora incredula della sua stessa incompiutezza. E perciò, oltre che modesta, anche depressa".