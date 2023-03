Barbano sul Cds: "Osimhen spiega la distanza tra il Napoli e una squadra normale"

A scriverlo è Alessandro Barbano, che dalle colonne del Corriere dello Sport tesse le lodi della squadra di Spalletti

" Lo stacco di Osimhen che buca le speranze dei tedeschi è la metafora di una distanza . Quella che sta tra il Napoli e una squadra normale" . A scriverlo è Alessandro Barbano , che dalle colonne del Corriere dello Sport tesse le lodi della squadra di Spalletti: "Il Napoli è qualità, agonismo, intelligenza tattica e spirito di gruppo capaci di voltare la casualità del successo in una causalità.

Non a caso, alla fine di ogni partita disputata dagli azzurri si fa strada, nella coscienza dell’osservatore, la convinzione che nessuna circostanza avversa avrebbe potuto ribaltare il corso degli eventi". Ora, però, si gioca tutta un'altra partita: "Ipotecato lo scudetto, la sfida si sposta sul più alto dei palcoscenici del calcio continentale, e in un certo senso mondiale. Qui, nello spareggio tra le otto più forti squadre del pianeta, l’efficienza deve compiere un salto ulteriore e trasformarsi in automatismo creativo, azzerando le piccole sbavature che fino a ieri risultavano perdonabili", sottolinea il giornalista.