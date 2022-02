Barbano sul CdS: "Serie A a 18 squadre e play-off per evitare il declino"

L'Inter ha di fronte un distico fondamentale per le proprie ambizioni Scudetto: vincendo contro Milan e Napoli ipotecherebbe (o quasi) il discorso titolo, viceversa i giochi sarebbero completamente riaperti. Se si verificasse il primo scenario, magari anche con i primi quattro posti già opzionati in caso di successo dell'Atalanta con la Juve, quale appeal avrebbero le restanti tredici giornate? A chiederselo, sul Corriere dello Sport, è Alessandro Barbano, secondo cui "non è più rinviabile una riflessione sui playoff": "Con un torneo a diciotto squadre, playoff e playout tra le prime e le ultime otto, è possibile giocare lo stesso numero di gare, difendere il merito sportivo e valorizzare il prodotto. La Lega scelga se essere la trincea della piccola furbizia o il laboratorio del futuro".