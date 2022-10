Battuti tutti i record: mai (almeno) 11 reti in 3 gare Champions per le italiane

Il successo larghissimo di Amsterdam rappresenta un’ipoteca sul passaggio del turno per il Napoli, oltretutto con un punteggio record

Il successo larghissimo di Amsterdam rappresenta un’ipoteca sul passaggio del turno per il Napoli, oltretutto con un punteggio record. Nessuno infatti aveva mai segnato tanti gol all’ArenA. Un record tira l’altro: il Napoli non aveva mai realizzato sei gol in una partita in competizioni europee ed è la prima squadra italiana capace di realizzare almeno 11 reti nelle prime tre partite della fase a gironi di Champions League. Statistiche riportate da La Gazzetta dello Sport.