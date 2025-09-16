Beukema in dubbio per il City? Repubblica: "Ha l'influenza"

Influenza per Sam Beukema che dunque è in dubbio per la sfida al City. Lo si legge su Repubblica oggi in edicola. Il sostituto di Rrahmani, in gol all'esordio contro la Fiorentina, non è al top e dunque a quanto pare resta in bilico la sua presenza per la sfida di giovedì all'Etihad per la prima della fase campionato di Champions League contro il Manchester.

Ricordiamo che Conte non avrà a disposizione l'infortunato Rrahmani e non c'è neppure Marianucci che per motivi di spazio non è stato inserito in lista Uefa al pari di Mazzocchi. Come centrale disponibile al momento c'è il solo Juan Jesus con l'adattato Olivera oltre ai due titolari del Franchi. Ci sono comunque ancora due giorni a disposizione dell'ex Bologna per riprendersi e per conservare il suo posto accanto a Buongiorno per l'esordio europeo.