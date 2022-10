Bologna, le ultime di formazione del Cds: più Bonifazi di Soumaoro e due novità

Più Bonifazi di Soumaoro (che comunque ieri è tornato in gruppo ed è a disposizione), e la carta Ferguson dal primo minuto

TuttoNapoli.net

Più Bonifazi di Soumaoro (che comunque ieri è tornato in gruppo ed è a disposizione), e la carta Ferguson dal primo minuto, scrive il Corriere dello Sport sulle novità del Bologna in vista di Napoli. Thiago Motta ha lavorato sul 4-2-3-1, con un centrocampo a due composto da Medel e dallo scozzese: "Confermato anche Lucumì al centro della difesa: dovrebbe fare coppia con Bonifazi. L’ex Spal sembra aver vinto il ballottaggio con Sosa. Confermatissimo, ovviamente, Dominguez sulla trequarti. Si rivede anche Musa Barrow. Il gambiano torna a disposizione dopo un periodo travagliato e Motta da lui si aspetta il massimo (anche Orsolini è pronto). Attenzione alla carta Aebischer: dopo la buona partita contro la Samp si va verso la conferma. Altra novità: Posch terzino destro. L’austriaco avrà una chance in quella posizione. Panchina per Arnautovic, il bomber rossoblù ha dolori alla schiena. Al suo posto Zirkzee".