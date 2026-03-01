Brutta prova a Verona, CdM: Napoli in coma psicofisico! Ma cosa dice Conte?
Il gol allo scadere di Romelu Lukaku ha regalato tre punti pesantissimi al Napoli sul campo dell’Hellas Verona, ma non cancella una prestazione giudicata largamente insufficiente. A sottolinearlo è il Corriere del Mezzogiorno, che parla apertamente di una squadra “in coma psicofisico”, puntando il dito contro Antonio Conte. “Per tutta la partita la sua gestualità ha comunicato un solo messaggio: ‘Non fanno quello che dico io’”, scrive Zambardino, leggendo in quell’atteggiamento uno scarico di responsabilità ma anche qualcosa di più profondo.
Secondo l’analisi, infatti, si tratta anche “dell’ammissione di un fallimento professionale”: se i giocatori non seguono le indicazioni, la domanda diventa inevitabile. “Chi dovrebbero ascoltare?”. Un interrogativo pesante, che accompagna una vittoria utile ma tutt’altro che rassicurante.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
