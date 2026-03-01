De Bruyne si è presentato in una condizione fisica sbalorditiva: retroscena da Castel Volturno

vedi letture

A Castel Volturno c’è una novità che ha colpito tutti. Secondo il Corriere dello Sport, Kevin De Bruyne si è presentato con una condizione fisica decisamente migliore del previsto dopo l’operazione alla coscia destra e i lunghi mesi di stop trascorsi in Belgio. Un rientro che potrebbe accelerare i tempi e aprire alla prima convocazione già per Napoli-Torino di venerdì prossimo.

Cosa scrive il Corriere dello Sport sul rientro di De Bruyne

“Anche De Bruyne è quasi pronto dopo oltre quattro mesi di attesa per l’intervento alla coscia destra”, scrive il quotidiano, ricordando come l’ultima gara disputata dal belga risalga al 25 ottobre contro l’Inter. “Durante il periodo in Belgio ha lavorato molto bene e una settimana fa si è presentato in sede in una condizione generale sbalorditiva, considerando la situazione”.