Corbo su Repubblica: "Il Napoli non meritava di vincere! Dimenticare subito Verona"
Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si esprime così nel suo consueto fondo pubblicato dal quotidiano all'indomani della vittoria contro l'Hellas Verona: "Calma, anche i miracoli hanno un limite. Ieri il Napoli ha giocato, rischiato e meritato di non vincere, ma ha finalmente trovato i tre punti per rimettersi in corsa per la qualificazione Champions, che vale il futuro più del presente, la prospettiva di una sessantina di milioni per affrontare senza campioni da vendere rinverdire una squadra anziana.
Dimenticare Verona, nell'incubo e nella vittoria, è urgente. Mancano undici partite. Conte, graziato oltre i demeriti della squadra, lenta inerme mai reattiva senza riflessi né idee, dovrà essere così bravo da rimettere in ordine quel che gli resta della fase recente e quel che forse gli torna dall'infermeria".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro