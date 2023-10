Bucciantini sulla Gazzetta: "Osimhen va blindato, è una necessità per la Champions"

Nel suo fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato delle tensioni tra De Laurentiis e Osimhen

Nel suo fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato delle tensioni tra De Laurentiis e Osimhen: "Il Napoli è una miniera di competenza, di idee chiare, di “resistenza” verso le terze parti che tirano via i soldi dal sistema, in presenza di regole di ingaggio che penalizzano oscenamente chi rischia capitale proprio (tanto capitale). Per tutto questo gli ultimi mesi ci disorientano. Dalla gestione “a perdere” del rapporto con Spalletti a Osimhen".

Prosegue Bucciantini: "Tenere legato Osimhen al Napoli è adesso una necessità. Venderlo a gennaio significa picconare le possibilità nella lotta ai posti Champions, che dalla prossima stagione marcheranno un confine ancora più netto, materiale fra l’esserci e il non esserci. Una vendita d’urgenza poi non sarebbe mai ai prezzi migliori. Bisogna “intavolare” un percorso politico che rimetta il contratto nell’agenda di tutti, con le tutele per tutti . In un cortocircuito di senso, sono arrivati prima il gol di Victor e poi le scuse della società per un uso dozzinale dei social".