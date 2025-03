Buongiorno bocciato nelle pagelle: "Se gioca così contro Haaland rischiamo di nuovo di non andare al Mondiale"

vedi letture

"Se gioca così contro Haaland rischiamo di non andare al Mondiale nemmeno questa volta. Forse ha ragione chi pensa che per la gara di Oslo bisognerà richiamare Acerbi". TMW ieri sera ha motivato così il 4,5 in pagella ad Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli e della Nazionale italiana che ieri ha sofferto non poco contro gli attaccanti della Germania. Qualcosa in più per l'ex Torino su La Gazzetta dello Sport odierna, che spiega così il suo 5,5: "Il nostro miglior marcatore si arrende allo strapotere di Kleindienst, non solo quando prende rigore. Un po' meglio nella ripresa".

"Non sta bene. Ci ha abituato ad altro: lento, impaurito, impreciso. Sarà stato anche il salotto di casa sua, ma era a disagio. Perde due palloni, il secondo propizia il terzo gol dei tedeschi", conferma lo stesso giudizio il Corriere dello Sport. Bocciatura netta, nettissima infine sul quotidiano Tuttosport: "Il suo ingresso era attesissimo, perfino invocato. Inizia anche bene, ma rovina tutto con il rigore, conseguenza anche di una errata lettura. E l'Italia crolla", si legge in merito alla prova insufficiente del centrale classe 1999 tra le mura del Signal Iduna Park di Dortmund.

Le pagelle di Alessandro Buongiorno

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 4