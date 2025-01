Buongiorno convocato per la Juventus? La scelta di Conte e le ultime sul recupero

vedi letture

Antonio Conte dopo Kvaratskhelia ha perso per infortunio Olivera e non ha recuperato ancora pienamente Alessandro Buongiorno. Il difensore rientrerà nell’elenco dei convocati dopo un’assenza lunga cinque giornate - scrive il Corriere dello Sport -, ma ha ricominciato ad allenarsi in gruppo soltanto da qualche giorno e soprattutto è reduce da un infortunio che lo ha costretto al riposo assoluto. E' ancora molto indietro, come spiegato anche da Conte, e sta praticamente rifacendo la preparazione avendo perso massa muscolare. Per questo non andrà oltre la panchina.

Così Antonio Conte in conferenza stampa sulle condizioni del difensore: "Ha iniziato questa settimana a lavorare con noi, è come se dovesse fare una preparazione fisica. Ha perso un po' di massa muscolare, stiamo cercando di rimetterlo in pista. E' molto importante avere il feedback del calciatore, non mi è mai piaciuto spingere i calciatori, forzarli, ho avuto anche io tanti infortuni e so che l'infortunio deve essere auto-gestito anche mentalmente e si deve sentire pronto. Stiamo allenando Alessandro, è in gruppo con delle cautele, non so adesso, è molto soggettiva. Lo ascolteremo e non forzeremo mai, nel momento in cui mi dirà sono pronto lui tornerà".