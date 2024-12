Buongiorno può saltare tutte le gare di gennaio: la previsione sul rientro

Alessandro Buongiorno, ko in allenamento poco prima di Natale e già out per la sfida contro il Genoa, potrebbe saltare tutte le gare di febbraio per l'infortunio. A scriverlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola. Anche per questo motivo il Napoli accelera per un difensore: Danilo in pole.

"Appena entrato nella seconda settimana di un percorso che, tra un periodo di riposo assoluto, i cicli di terapie e il processo di riatletizzazione potrebbe fargli perdere l’intero mese di gennaio. Compresi gli scontri diretti con Atalanta (18) e Juventus (25). A suo tempo".