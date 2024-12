C'è da blindare (di nuovo) la difesa: col Venezia per un clean sheet che manca da un mese

Il Napoli chiude l'anno in casa col Venezia e vuole salutare l’anno solare con la miglior difesa del campionato. Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, ricordando che basterebbe non prendere gol domani pomeriggio al Maradona: al momento sono 12 i gol subiti dalla squadra di Conte in 17 giornate di campionato, 13 invece quelli presi dalla Juventus e pure dalla Fiorentina (che ha una gara in meno).

Napoli dunque a caccia del clean sheet. L’ultima volta che il Napoli è riuscito a lasciare la porta inviolata è stato il 1° dicembre in casa del Torino, quasi un mese fa. Poi nelle 4 partite successive sono arrivati i gol: contro la Lazio nella doppia sfida a distanza di pochi giorni, a Udine (1-3) e in casa del Genoa (1-2). Il Napoli dunque cerca la vittoria ed il dodicesimo clean sheet stagionale, il decimo in 18 giornate di campionato.